Aldi va créer 2 000 nouveaux emplois alors qu’il cherche à recruter plus de 100 nouveaux fournisseurs britanniques l’année prochaine

Aldi a dépensé 9 milliards de livres sterling avec des fournisseurs britanniques l’année dernière. // Aldi s’apprête à recruter plus de 100 fournisseurs britanniques supplémentaires l’année prochaine // Les plans d’expansion créeront 2 000 nouveaux emplois l’année prochaine, après l’ajout de 7 000 postes permanents pourvus au cours des deux dernières années

Aldi a annoncé son intention de recruter plus de 100 fournisseurs britanniques supplémentaires en 2022, dans le but d’accélérer son engagement à augmenter ses dépenses avec les fournisseurs britanniques de 3,5 milliards de livres sterling par an d’ici la fin de 2025.

Cela fait partie de la volonté du supermarché d’augmenter encore le nombre de produits qu’il achète au Royaume-Uni dans toutes les catégories de produits, y compris les aliments, les boissons et les achats spéciaux.

À l’heure actuelle, toute la gamme de viande fraîche, d’œufs, de lait et de beurre d’Aldi provient de fournisseurs britanniques, avec plus de 40 % de produits frais également d’origine locale.

LIRE LA SUITE:

En septembre, la chaîne de supermarchés de valeur s’est engagée à investir 1,3 milliard de livres sterling sur le marché britannique au cours des deux prochaines années, avec l’intention d’ajouter 100 magasins supplémentaires à son portefeuille existant de 920 supermarchés.

Les plans d’expansion créeront 2 000 nouveaux emplois l’an prochain, après l’ajout de 7 000 postes permanents pourvus au cours des deux dernières années.

Cette stratégie d’expansion des magasins est également destinée à élargir le nombre d’opportunités pour les fournisseurs de fournir des produits pour les gammes saisonnières en magasin, ainsi que des listes permanentes.

Giles Hurley, PDG d’Aldi UK, a déclaré : « Nous sommes incroyablement fiers de notre soutien aux fournisseurs britanniques et ravis que nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement grandissent avec nous. C’est pourquoi nous sommes maintenant à la recherche d’encore plus de fournisseurs britanniques à ajouter à nos partenariats actuels, contribuant ainsi à créer encore plus d’emplois ainsi que de nouvelles opportunités pour ces entreprises.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette