Aldi vend également l’éclairage de secours V16 et il est moins cher que celui de Lidl | Moteur

Aldi va tenir tête à Lidl avec le dispositif de sécurité automobile le plus recherché. Dès demain, l’éclairage de secours V16 arrivera dans vos supermarchés à un prix moins cher que son concurrent, seulement 11,99 euros.

Le dispositif de sécurité automobile qui a fait le plus les gros titres ces derniers mois est l’éclairage de secours V16. C’est l’alternative désignée par la Direction générale de la circulation pour remplacer les triangles d’urgence en vigueur aujourd’hui et, bien que son utilisation ne soit obligatoire qu’en 2026, depuis le 1er juillet, la DGT nous a déjà permis de l’utiliser.

Pour cette raison, de nombreux conducteurs souhaitent déjà emporter ce dispositif de sécurité dans leur véhicule, ce qui a fait exploser leurs ventes ces derniers jours.

Pour répondre à la demande des consommateurs, même les supermarchés nous permettent d’acheter l’éclairage de secours V16 homologué par la DGT. Il y a quelques jours nous vous disions que Lidl l’avait mis en vente dans son bazar en ligne et maintenant Aldi s’apprête à faire de même dans ses établissements.

A partir de demain, samedi 10 juillet, L’éclairage de secours V16 d’Aldi sera disponible dans ses supermarchés au prix de 11,99 euros. Par conséquent, il sera moins cher que celui de Lidl, qui coûte 14,99 euros.

Comme on peut le voir sur le site d’Aldi, celui qui sera mis en vente dans ses établissements sera le Feu de secours routier NK SOS. Ce modèle est disponible dans d’autres magasins bien que son prix soit un peu plus cher : chez MediaMarkt il coûte 14,90 euros et chez Amazon il coûte 18,99 euros.

L’appareil est composé de 9 LED de signalisation orange, colorimétrie certifiée V16. Ils ont une intensité lumineuse de 40 à 80 candela à 0º et un angle de rayonnement lumineux de 360º. Il fonctionne avec trois piles AA.

Il a une taille très compacte, vous pouvez donc le transporter facilement dans la boîte à gants. Lorsque vous avez besoin de l’utiliser, il vous suffit de le placer sur le toit de votre véhicule, car avoir une base antidérapante avec une surface aimantée il restera fixe et ne bougera pas.

De plus, vous n’aurez pas à vous soucier de la météo. L’éclairage de secours routier NK SOS Il est certifié IP54 et conçu pour résister à l’humidité, qu’il s’agisse de pluie ou de neige.

Lampe flash V16 : notez bien ce nom car il sera l’un des plus écoutés dans les mois à venir avec l’entrée en vigueur de la nouvelle règle d’assistance routière.

N’oubliez pas qu’Aldi n’a pas de vente en ligne, vous devrez donc vous rendre dans un supermarché physique. Si les unités sont déjà épuisées ou si vous souhaitez examiner d’autres options, notez Ces éclairages de secours V16 en vente sur Amazon :