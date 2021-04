Aldis Hodge de Black Adam a été sérieusement déchiré pour Hawkman

Bien que l’on ne sache pas exactement quel est le plan pour le personnage de Dwayne Johnson après Black Adam, on s’attend à ce que le personnage revienne. Traditionnellement, Black Adam est un ennemi de Shazam, qui a déjà été introduit dans l’univers cinématographique de DC. Black Adam, le film sort un an avant la suite de Shazam !, Fury of the Gods. Il est possible que nous puissions revoir Black Adam dès que cela, ou peut-être plus probablement, Fury of the Gods et Black Adam ensemble mettront en place une confrontation (ou peut-être une équipe?) Quelque part sur la route.