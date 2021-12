Aldon Smith arrêté

Aldon Smith a de nouveau des démêlés avec la justice… TMZ Sports a appris que la star de la NFL avait été arrêtée lundi et condamnée pour une accusation de conduite en état d’ébriété causant des blessures.

Les détails entourant l’arrestation ne sont pas clairs – nous y travaillons – mais les dossiers montrent que Smith a été incarcéré dans une prison du nord de la Californie à 19 h 38 lundi soir.

Les dossiers montrent que la caution de Smith a été fixée à 50 000 $. Smith est toujours en détention.

Le spécialiste des laissez-passer, âgé de 32 ans, doit comparaître devant le tribunal pour une audience sur la question mercredi, selon les dossiers.

Smith, bien sûr, n’est pas étranger aux démêlés avec la police … il a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies à plusieurs reprises dans le passé et a également été accusé de violence domestique en 2018.

Smith a également été plus récemment arrêté en avril en Louisiane … après que des responsables aient déclaré qu’il avait commis une batterie au 2e degré dans un café de la région de la Nouvelle-Orléans.

Smith était une superstar absolue avec les 49ers de San Francisco et les Raiders d’Oakland après avoir été choisi au premier tour du repêchage de la NFL 2011 … mais des problèmes de toxicomanie et des problèmes juridiques ont fait dérailler sa carrière, et il était hors de la ligue de 2016 à 2019 .

21/05/2020 TMZSports.com

Smith, cependant, s’est nettoyé — dire à TMZ Sports en 2020, il était « une meilleure personne dans l’ensemble » – et a finalement signé avec les Cowboys de Dallas pour la saison 2020.

Il a ensuite signé avec les Seahawks en 2021 – bien que il a été coupé avant le début de la saison.

Histoire en développement…