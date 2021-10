Aldridge atteint 20 000 points dans le triomphe des Nets

30/10/2021 à 6h49 CEST

. / New York

Marcus Aldridge a marqué 17 de ses 21 points dans la seconde moitié du match, atteignant 20 000 buts en carrière, et les Brooklyn Nets ont battu les Indiana Pacers 105-98. Aldridge est devenu le 48e joueur de l’histoire de la ligue et le septième joueur actif à marquer au moins 20 000 points. James Harden est sorti d’une séquence de défaites en début de saison et s’est rapproché d’un triple-double avec 29 points, huit rebonds et huit passes décisives. Kevin Durant a réussi un double-double de 22 points et 11 rebonds et les Nets se sont améliorés à 3-3 jusqu’à présent cette saison.

Les Pacers étaient menés par la réserve Torrey Craig, qui avait 28 points et 11 rebonds. Chris Duarte a fait 19 et Domantas Sabonis a eu 16 points pour l’équipe d’Indiana.

Les Pacers ont vu leur record chuter à 1-5 au total et 0-4 sur la route malgré les 28 points de Craig.