Ale Capetillo fête son anniversaire dans la capitale espagnole

À travers ses Insta Stories, Ale Elle était plus que reconnaissante envers ses followers pour toutes les marques d’affection qu’ils lui ont faites en ce jour important, mais encore plus parce qu’à distance de son pays et de sa famille ils sont d’un grand soutien. « Je t’aime au paradis », a-t-il fait savoir à tout le monde.

Un message a également été écrit : « De moi, à moi 22 : une année charnière dans ma vie, que je n’oublierai jamais. Tout ce que j’ai appris, les gens que j’ai rencontrés, les larmes et les rires, tout, mais tout a été comme des montagnes russes dont j’ai souvent trop peur, mais je ne veux pas descendre.

« Au revoir à mes 21 ans qui m’ont accompagné au début de la plus grande aventure que j’ai décidé de prendre et bienvenue sont les 22 », a-t-il ajouté. Ale, qui dans son flux a également mis en ligne une vidéo dans laquelle vous pouvez voir les 12 moments les plus spéciaux qu’elle a vécus cette dernière année et pour lesquels elle est pleine de gratitude.

Parmi les félicitations en est venue une très spéciale, celle de sa bonne amie Nicole Peña Pretelini: « Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de mon meilleur ami. Il ne suffit pas de vous manquer. » Plus tard, il a partagé d’autres images de célébrations lorsque Ale J’étais au Mexique : « C’est juste un décalage horaire. Joyeux anniversaire, petite fille !