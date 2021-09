Ale Capetillo souffre d’une brûlure au visage

« Je pensais que c’était un bouton, parce qu’un petit point rouge est sorti la nuit et j’ai dit : ‘C’est pas grave, c’est un bouton, je n’y touche même pas’, mais j’ai continué à me maquiller. Le lendemain, je me suis maquillée et l’erreur ici était que lorsque je me suis démaquillée, la peau a été enlevée. Cette zone était hyper sensible, quand je me suis démaquillée, ma peau est partie, littéralement la peau craquelée. Visiblement de la viande crue, ça brûlait horriblement et on en est arrivé là ».

Ale s’est tourné vers un patch puis de l’aloe vera. (Instagram / Alejandra Capetillo.)

Pour éviter l’infection, du peroxyde d’hydrogène a d’abord été appliqué. “C’est pourquoi ils le voient comme ça en ce moment, comme s’il s’agissait d’un type de gale, mais en réalité, il n’a pas bien guéri.”

Puis il a mis un patch recommandé, mais il est tombé. Maintenant, il semble que votre dernier recours soit d’appliquer de l’aloe vera, très utile dans ces cas. Nous espérons que cela s’améliore.