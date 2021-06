ALE Inde-Union européenne : les pourparlers reprendront bientôt sur une note réaliste

L’UE, y compris le Royaume-Uni, était la principale destination de l’Inde (en tant que bloc) au cours de l’exercice 20, avec une part de 17% dans les exportations globales du pays. Il est important de noter que le Royaume-Uni a représenté 16% des exportations indiennes de 53,7 milliards de dollars vers l’UE au cours de l’exercice 20.

Alors que l’Inde et l’Union européenne (UE) se préparent à reprendre les négociations formelles sur un projet d’accord de libre-échange (ALE) après une interruption de huit ans, les deux parties pourraient d’abord se concentrer sur les « fruits à portée de main » avant de passer à des questions litigieuses qui avait entravé les pourparlers plus tôt, a déclaré une source à FE.

« L’idée est d’abord d’essayer de forger un consensus là où il est facile d’y parvenir. Même si les deux parties peuvent conclure un accord de récolte précoce avant un ALE à part entière, ce serait un signe encourageant. Sinon, ce serait comme revenir à la case départ », a-t-il déclaré.

Les représentants du gouvernement étudient également le récent accord d’investissement de l’UE avec la Chine et son ALE avec le Vietnam pour des négociations significatives. Les travaux préparatoires du prochain cycle de négociations battent leur plein, a déclaré un haut responsable.

Après 16 séries de pourparlers entre 2007 et 2013, les négociations formelles pour l’ALE ont été bloquées sur des divergences flagrantes, car l’UE a insisté pour que l’Inde supprime ou réduise les droits d’importation élevés sur les produits sensibles tels que les automobiles, les boissons alcoolisées et le fromage, entre autres. La demande de l’Inde comprenait un meilleur accès au marché de l’UE pour ses professionnels qualifiés, auquel le bloc était réticent à adhérer.

Depuis son retrait des négociations commerciales du RCEP dominées par Pékin en novembre 2019, l’Inde cherche à accélérer les négociations avec les économies clés. Mais il a clairement indiqué qu’un tel accord devra être «juste» et «équilibré».

Depuis 2013, cependant, la situation a radicalement changé avec le Brexit, et l’attractivité de l’UE en tant que grand marché s’est quelque peu érodée. Néanmoins, il reste une destination d’exportation importante pour l’Inde. Bien entendu, New Delhi et Londres étudient séparément la faisabilité d’un ALE, dont les négociations formelles pourraient commencer plus tard cette année.

L’UE, y compris le Royaume-Uni, était la principale destination de l’Inde (en tant que bloc) au cours de l’exercice 20, avec une part de 17% dans les exportations globales du pays. Il est important de noter que le Royaume-Uni a représenté 16% des exportations indiennes de 53,7 milliards de dollars vers l’UE au cours de l’exercice 20.

Les experts suggèrent également que les deux parties doivent d’abord travailler sur des questions moins controversées ; les plus difficiles peuvent être abordées plus tard, car tout accord prendra du temps à se concrétiser.

Lors d’une interaction virtuelle organisée par le Trade Promotion Council of India la semaine dernière, Arpita Mukherjee, professeur à l’ICRIER spécialisé dans le commerce et l’investissement, a souligné la nécessité de trouver des solutions innovantes pour briser tout blocage potentiel sur des problèmes critiques. Par exemple, dans le cas de l’alcool, Mukherjee a proposé un prix de seuil pour ces produits en vue d’une libéralisation tarifaire, comme l’a fait le Japon pour les vins australiens dans le cadre du RCEP.

Les produits laitiers, pense Mukherjee, sont une question complexe car l’UE et l’Inde sont déjà de gros producteurs. Les automobiles présentent un tout autre défi, car les partenaires de l’ALE existants de l’Inde, tels que le Japon et la Corée du Sud, sont déjà de gros producteurs, et ils pourraient rechercher des règles du jeu équitables si New Delhi élargissait l’accès au marché de l’UE.

Selon Pralok Gupta, professeur agrégé (services et investissement) au Centre d’études de l’OMC, la demande de l’Inde pour une plus libre circulation des professionnels qualifiés (sous le mode 4 des services) pourrait se heurter à une forte résistance pendant les négociations ; à la place, le Mode 3 est plus facile d’accès. Selon l’OMC, le mode 3 se produit lorsqu’un fournisseur de services de l’un de ses membres offre un service par le biais d’une certaine forme de présence commerciale sur le territoire d’un autre membre. Gupta a déclaré qu’obtenir une présence physique (sous le mode 3) peut finalement simplifier l’objectif de l’Inde d’accéder à d’autres modes de services.

Les négociations Inde-UE comprendront également des discussions sur les indications géographiques (IG). RV Anuradha, partenaire de Clarus Law Associates, a déclaré que l’UE recherchait une reconnaissance automatique pour une large gamme de produits, notamment les vins, les spiritueux, les produits laitiers et les produits agricoles. Mais toute reconnaissance automatique de ses produits en vertu de l’Indian GI Act nécessitera un amendement législatif par New Delhi.

« Bien que cela puisse être envisagé, le problème pour l’Inde est que dans l’UE, la protection des IG est liée aux produits agricoles, aux denrées alimentaires et au vin. Cependant, sur les quelque 330 IG en Inde, plus de 210 sont des produits artisanaux (produits non agricoles) », a déclaré Anuradha. En outre, l’Inde doit s’assurer que sa reconnaissance automatique des produits IG de l’UE affectera les industries nationales, telles que le fromage, où elle possède ses propres capacités de production. Par exemple, Amul fabrique le Gouda et l’Emmental depuis une dizaine d’années, ayant mis en place des unités en collaboration avec la Suisse.

