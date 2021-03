Ale Rubio, la fitness trainer qui a profité de la pandémie avec son appli

Bien que le mode de vie sain d’Ale depuis plusieurs années l’ait incitée à partager ses connaissances avec d’autres femmes, la pandémie était le «coup de pouce» dont elle avait besoin pour lancer sa propre plateforme.

«La vérité est que je ne l’ai jamais imaginé, en fait j’ai commencé avec des lives via Instagram, parce que je voulais rester en contact avec mes étudiants, avec les gens qui ont maintenant formé une communauté très cool et petit à petit ça grimpait, à à la fin de l’année (2020), j’ai pu lancer mon application, et cela a très bien fonctionné, il y a déjà plus de 14 mille téléchargements », explique-t-il.

Ale Rubio.

(Courtoisie.)



Ale a déclaré que bien qu’il pense à tout le monde dans ses entraînements, il s’agit d’une plateforme un peu plus conçue pour les femmes, qui ont obtenu des résultats au moment de l’accouchement, qui remplit Rubio de fierté, qui dispose d’un système complet dans l’application, pour accompagner les processus des abonnés.

«J’ai des étudiants de toutes sortes et de tous âges, en plus du fait qu’avec l’application, il est plus facile pour n’importe qui de rejoindre une vie saine, mes routines sont très lourdes, même un homme finirait vraiment par être épuisé, mais c’est certainement un peu plus réfléchi pour les femmes et les domaines dans lesquels nous travaillons le plus, il nous est difficile de travailler », a-t-elle déclaré.