Aléatoire: Acapella Group recrée parfaitement les effets sonores de la console Nintendo

Image: MayTree

Du célèbre “clic” de la Switch à l’emblématique GameCube, euh… vous connaissez le petit air dont nous parlons, les systèmes de Nintendo se sont vantés de nombreux sons de démarrage au fil des ans. Vous voulez savoir comment les faire sonner encore mieux, cependant? Acapella.

MayTree, un groupe acapella populaire de Corée, a partagé une vidéo d’eux-mêmes exécutant un certain nombre de sons classiques de console Nintendo. Des systèmes comme le N64, le Game Boy Advance et même le Satellaview sont présentés, et le tout est tout simplement fantastique.

Nous avons vu pas mal de commentaires appréciant l’interprétation de la dame de gauche de la Wii, bien que nous aimions particulièrement l’interprétation par l’ensemble du groupe du menu Wii U qui est tout simplement sublime. Regarde:

Avez-vous un favori? Nous aimerions l’entendre (de préférence sous forme acapella) dans les commentaires ci-dessous.