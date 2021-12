Aléatoire : Ace Attorney dit OBJECTION ! Aux drogues dans la campagne japonaise anti-marijuana

Image : Capcom

6 000 affiches et 4 000 dépliants mettant en vedette les personnages de The Great Ace Attorney ont été imprimés au Japon pour tenter de lutter contre « l’abus de cannabis », a annoncé aujourd’hui Capcom.

Le partenariat entre Capcom et le gouvernement dure depuis 2009, et vise à « l’éclaircissement sur la prévention du crime » ainsi qu’à « la promotion économique, l’éclaircissement culturel… et l’éclaircissement du vote électoral ». C’est la première fois que les personnages d’Ace Attorney sont utilisés dans ces campagnes.

Image : Capcom

L’affiche, qui dit « Tiens bon! La marijuana vole ton avenir! », énumère les sanctions reçues pour possession et distribution de drogue, selon le site d’information sur les jeux japonais Automaton. Le Japon est notoirement sévère sur la consommation de cannabis, et il est toujours illégal pour l’usage récréatif et médical en vertu de la loi sur le contrôle du cannabis. La possession de cannabis peut entraîner jusqu’à sept ans d’emprisonnement, tandis que la culture et l’importation de la drogue peuvent entraîner jusqu’à dix ans de prison ainsi qu’une amende de 3 millions de yens (20 000 £ / 26 500 $).

Image : Capcom

La campagne anti-drogue Ace Attorney se déroulera à Osaka, similaire aux campagnes anti-criminalité Monster Hunter et Street Fighter ailleurs au Japon.