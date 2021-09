Aléatoire: attendez une seconde, cela ressemble bien à Mario dans la zone de marbre de Sonic The Hedgehog

Sonic a eu un sacré voyage au cours des 30 dernières années, et bien que lui et Mario soient les meilleurs de nos jours avec leurs sorties olympiques régulières, les deux étaient autrefois les plus grands rivaux de l’industrie du jeu. C’est ce fait particulier qui rend cette petite découverte d’autant plus intéressante, et d’autant plus bizarre.

Soyons clairs avant de plonger – ce n’est pas Mario qui apparaît dans le jeu original Sonic the Hedgehog. Ce que c’est, c’est une sculpture qui ressemble étrangement à Mario, et nous ne pouvons pas croire que nous ne l’avons jamais remarqué auparavant.

Comme l’a souligné l’utilisateur de Twitter @TanookiKuribo, une forme ressemblant à un visage peut être vue dans les ruines de Marble Zone, le deuxième niveau du jeu. Sur la gauche, nous voyons à quoi cela ressemble dans le jeu ; à droite, la couleur permet de souligner à quel point la forme ressemble à la tasse à moustache de Mario.

Je sais que je le mentionne de temps en temps, mais avez-vous déjà remarqué Mario dans Sonic 1 ? pic.twitter.com/cU5sJ9IKM3— Tanooki Joe™️ (@TanookiKuribo) 30 septembre 2021

Whaaaat ?!

Comme les personnes dans les réponses l’ont mentionné, il est en fait beaucoup plus probable qu’il s’agisse de deux lions avec un vase au milieu – jetez un deuxième coup d’œil, et maintenant vous pourrez le voir aussi. Nous préférons l’idée que Mario s’est faufilé dans la zone de marbre, donc nous l’ignorons commodément et disons à nos amis que c’est vraiment Mario, avant de les laisser tomber doucement et de ruiner la courte explosion d’excitation que nous venons de leur donner.

Avez-vous déjà remarqué cette ressemblance avec Mario ? Faites-le nous savoir et n’hésitez pas à tromper vos amis avec cette petite découverte aussi – ou pas, si vous êtes gentil comme ça.