Aléatoire : avez-vous remarqué cette erreur flagrante dans Arcade Archives VS. Super Mario Bros?

Si vous lisez ce site, vous êtes probablement assez familier avec l’intrigue générale de presque tous les jeux Mario existants. En tant que Mario (et parfois Luigi), vous partirez pour sauver la princesse Peach des griffes du plus grand méchant du royaume champignon, Bowse – FAUX. Non, apparemment, nous l’avons tous mal interprété toutes ces années.

On plaisante, bien sûr, mais le manuel numérique inclus dans Arcade Archives VS. Super Mario Bros. sur Switch raconte une histoire différente. Le jeu, une réédition de Super Mario Bros.’ L’édition Nintendo VS.SYSTEM lancée en 1986 a été publiée sur Switch par Hamster en 2017, avec le texte suivant.

Découvrez cette première ligne (merci à James Montagna de WayForward pour le spot)…

Euh… ils vont sauver qui maintenant ? (Image : via @JamesPopStar)

Alors, accrochez-vous… Peach nous a-t-il trompé depuis le début ? Bowser est-il réellement innocent dans tout cela ?

Ce qui rend la situation encore plus étrange, c’est le fait que cette erreur est vraisemblablement présente depuis près de quatre ans maintenant ; le jeu a été lancé en décembre 2017, alors personne n’a repéré l’erreur et n’a pensé à la corriger ? Peut-être que quelqu’un chez Hamster sait quelque chose que nous ne savons pas et essaie anonymement de faire connaître la vérité.

On s’occupe de toi, Peach.