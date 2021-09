Aléatoire : battez ce dentiste chez Smash Bros. Ultimate et obtenez un « nettoyage dentaire gratuit »

in

Image : Nintendo

Avez-vous besoin d’un nettoyage dentaire? Êtes-vous un honnête Smash Bros. Ultimate joueur et se trouve aux États-Unis ?

Si vous avez répondu « oui » à toutes ces questions, vous devriez peut-être envisager l’offre suivante. Zen Family Dental à Ashland, Massachusetts aux États-Unis offre aux joueurs de Smash Bros. la chance de gagner un “nettoyage dentaire gratuit” s’ils battent son dentiste Dr. Tej A. Shah dans un match. Si vous perdez, vous devrez dire au monde entier que vous avez perdu à un dentiste.

Pouvez-vous imaginer jouer à Smash Bros. contre votre dentiste ? Ce serait toute une expérience, non? Et bon, si vous avez eu de mauvaises expériences avec des dentistes dans le passé, cela pourrait rendre les choses un peu plus faciles.

Cela nous amène également à nous demander qui il dirige… Dr Mario ou peut-être Wario, Piranha Plant ou Incineroar – ils ont de gros chompers. En fait, ça pourrait être Cloud ou Sephiroth ! Selon le site Web de Zen, la série de jeux vidéo préférée du Dr Shah est Final Fantasy.

Accepteriez-vous une offre comme celle-ci ? Vous devez bientôt vous rendre chez le dentiste ? Laissez un commentaire ci-dessous.