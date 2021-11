Aléatoire : Bon Dieu, ce Game Boy mutant à 3 écrans est complètement maudit

Image : HaihaiSB

Rénover les Game Boys avec de meilleurs écrans et des batteries de qualité supérieure n’est pas une nouveauté, mais le modder prolifique HaihaiSB ne se contente pas d’améliorer simplement ces systèmes vintage – il veut pousser les choses à l’extrême, comme en témoigne sa dernière création tordue : le DMG-105Z.

En utilisant le modèle Game Boy original DMG-01 comme point de départ, HaihaiSB a ajouté non pas un mais deux écrans supplémentaires et a remplacé l’écran du DMG par un écran tactile en couleur. Cela signifie que la console est capable de lire des titres GB et GBC, des jeux DS et des titres GBA.

Vous pouvez plier les écrans pour vous assurer d’obtenir la meilleure expérience pour chaque format, mais HaihaiSB a pris un plaisir particulier à présenter ce qu’il appelle le mode « Cursed Boy ».

@haihaisb Dmg105z oui il a 3 écrans 😜 #fyp #gameboy ♬ Super Mario Bros. – Thème sous-marin – Arcade 8 bits

Si vous êtes intrigué plutôt que dégoûté, vous pouvez découvrir quelques-unes des autres créations folles de HaihaiSB ici. Nous avons sélectionné quelques-uns de nos favoris ci-dessous.