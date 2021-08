Aléatoire: Brendan ﻿Fraser était tellement occupé à jouer sur Switch qu’il a raté le début d’un Meet & Greet

Image : Scott Lawrence

Plantons le décor. Vous jouez joyeusement sur votre Switch, vous avez le courage d’affronter Ganon dans Zelda ou de saisir votre dernière Power Moon dans Mario Odyssey, lorsque vous êtes appelé par vos parents, vos frères et sœurs ou votre patron toujours tenace. « Encore une minute ! criez-vous, frustré qu’ils soient si négligents qu’ils perturbent votre précieux temps de jeu. Nous sommes tous passés par là, n’est-ce pas ?

Eh bien, pour Brendan Fraser, l’acteur de renommée mondiale le plus connu pour ses rôles dans des films comme La momie et George de la jungle, ce moment est justement tombé lors d’une rencontre avec des fans. Une rencontre avec les fans qui a maintenant été publiée – dans son intégralité – en ligne, créant un tout nouveau mème et une scène fantastique qui sera regardée encore et encore en une seule fois.

Vous pouvez voir tout cela se passer dans le clip suivant partagé par l’utilisateur de YouTube Scott Lawrence – Scott explique que la rencontre a été organisée via GalaxyCon, où les fans peuvent payer pour des discussions en tête-à-tête avec des stars. Au début, l’acteur ne semble pas être au courant que la réunion a commencé, et même après un léger coup de coude, fait signe qu’il devrait avoir un peu plus de temps de jeu avant de se lancer dans l’appel. Regarde:

Était-il vraiment si absorbé par un jeu qu’il n’avait même pas remarqué que le fan était là, ou était-ce juste un peu comique pour lancer la conversation? S’il était si investi, à quel jeu jouait-il ?

Peut-être ne le saurons-nous jamais, mais ce que nous savons, c’est qu’il a collé une étiquette “Fraser” au dos de sa console pour que tout le monde sache que c’est la sienne, tout comme ta maman pourrait le faire avec ton meilleur pull d’école. C’est tout à fait adorable, vraiment.