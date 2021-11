Aléatoire: Brie Larson est de retour dans une nouvelle publicité Instagram Metroid Dread

Image : MercurySteam / Lt 2d Jessica Cicchetto

Maintenant, écoutez – nous savons que beaucoup d’entre vous n’aiment pas quand nous écrivons sur la relation actuelle de Brie Larson, lauréate d’un Oscar, avec Nintendo. Nous avons compris. Nous sommes tous un peu intolérants au lactose aussi. Mais, tout comme vous n’êtes responsable que de vous-même si vous finissez un pot entier de Häagen-Dazs, nous ne pouvons vraiment pas être tenus responsables si vous avez cliqué sur un autre titre de Brie Larson. C’est toi qui l’as amené, espèce d’idiot amateur de fromage !

Mme Larson a fait équipe avec Nintendo tellement de fois que nous avons dû créer une étiquette entière juste pour l’actrice de Captain Marvel: elle a fait des publicités pour le Switch, a joué à Animal Crossing: New Horizons et a même eu un moment fangirl sur Doug Bowser, de tous. Maintenant, elle est apparue dans une autre publicité, cette fois pour Metroid Dread, mais c’est beaucoup plus discret que la dernière, avec l’actrice recroquevillée dans sa bande-annonce entre les tournages, on suppose.

Tout comme beaucoup de femmes dans les jeux, Larson dit que Samus Aran – qui s’est notamment révélé être une femme à la fin du premier jeu Metroid – a été une inspiration pour elle en tant que jeune fille.

« Ce grand personnage robotique et puissant avait cette femme blonde en queue de cheval à la fin », dit-elle dans la publicité Instagram. Elle dit également que Samus est son « personnage de prédilection » dans Smash Bros. « C’est une leader incroyable, elle est juste là-bas pour protéger l’univers! » Larson rit. « Je peux comprendre cela. »

Bien sûr, Samus Aran n’a pas le meilleur bilan pour le pouvoir des filles dans les jeux – elle a certainement été suffisamment sexualisée au fil des ans – mais avec Metroid Dread vient une nouvelle vision moderne de ce que signifie être une femme puissante et indépendante dans Jeux.

De plus, notamment – et probablement en suivant les directives de style de Nintendo – Larson dit « Nintendo Switch Oh-Ell-Ee-Dee ». Pas « Oh-Led ». Alors voilà.

Alors, que pensez-vous du dernier partenariat de Brie avec Nintendo ? Pensez-vous qu’elle apprécie réellement Metroid Dread, ou pensez-vous qu’elle profite de la mise à jour Animal Crossing: New Horizons comme le reste d’entre nous? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Et rappelez-vous : si vous ne voulez pas lire sur Brie Larson, ne cliquez pas sur les gros titres de Brie Larson !