Rappelles toi Remix NES et NES Remix 2? Ces deux mash-ups axés sur les mini-jeux ont pris des scènes ou des sections célèbres de titres NES populaires et leur ont donné un WarioWare-style spin, et les deux se sont plutôt bien passés en termes de réponse critique.

Malheureusement, il semble qu’ils ne se soient pas assez bien passés pour que Nintendo nous en donne plus dans la gamme “Remix”, la société déclarant en 2014 que le succès de la série dépendait du soutien des fans. Autant nous aurions aimé voir un Remix SNES à l’heure actuelle, il semble que l’attention de Nintendo ait changé et, au moment de la rédaction, un autre versement n’est pas prévu.

Cependant, la streameuse Twitch Kaitlyn Molinas n’était pas sur le point de s’allonger. Malgré l’absence de qualifications formelles en matière de programmation, elle a créé une version de “GBA Remix” à l’aide d’un émulateur qui charge essentiellement des états de sauvegarde pour certains jeux, qui agissent ensuite comme des sections de jeu courtes et douces de style “Remix”.

Le projet a commencé en avril lorsque Molinas a déclaré qu’elle était “inspirée” par NES Remix et qu’elle avait commencé à bricoler des scripts. Depuis lors, elle a peaufiné et amélioré les choses, et les mises à jour récentes sont vraiment impressionnantes :

L’un des défis dont je suis le plus fier, le remix de coupe d’herbe de Minish Cap ! Dans celui-ci, vous devez couper toute l’herbe d’une scène, tandis que Link a été modifié pour tourner à l’infini. J’ai également bloqué toutes les sorties avec diverses méthodes, de sorte que le joueur ne peut pas simplement s’éloigner lol pic.twitter.com/vqkV0eX435 – Kaitlyn Molinas (@orcastraw) 9 mai 2021

Dans un endroit extrêmement délicat avec les polices pour le moment en raison de la résolution étant quelque chose que je ne peux pas changer, donc je continue de l’affiner, mais il a maintenant le Fun Polish pic.twitter.com/05U5Zxq6Cj— Kaitlyn Molinas (@orcastraw) 15 avril, 2021

J’ai travaillé dessus toute la journée et toute la nuit, voici la nouvelle sélection de menu, maintenant en HD ! Je suis vraiment fier de ce à quoi ça ressemble et c’est sorti mieux que ce à quoi je m’attendais ! pic.twitter.com/l2EUS9nnp0— Kaitlyn Molinas (@orcastraw) 2 août 2021

Il existe même un mode « éclatement » de type WarioWare où le gameplay s’accélère pour rendre les choses plus difficiles :

J’ai créé un mode rafale infini de style Warioware où il s’accélère à chaque fois que vous progressez et c’est tellement chaotique hahaha pic.twitter.com/nUiIeGc4c4— Kaitlyn Molinas (@orcastraw) 12 septembre 2021

Molinas a l’intention de publier bientôt une démo pour le projet, alors surveillez cet espace. En attendant, aimeriez-vous que Nintendo s’attaque officiellement à quelque chose comme ça ? Si oui, quels jeux GBA aimeriez-vous voir représentés ? Faites-le nous savoir avec un commentaire.