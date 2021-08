Aléatoire : ce fait CHOQUANT sur Wurmple va changer votre VIE

in

Dans tout le battage médiatique entourant la bande-annonce de Pokémon Legends: Arceus qui a été révélée plus tôt cette semaine, nous avons tous été tellement aveuglés par Growlithe duveteux et l’horrible, horrible fantôme de poisson que nous avons négligé de remarquer un très gros changement.

Les gars. Wurmple a une CORNE SUPPLÉMENTAIRE.

Je viens de me le signaler. je n’avais même pas remarqué Wurmple a une corne jaune à l’arrière de la tête dans Pokémon Legends Arceus. Il n’y en a dans aucun autre jeu. pic.twitter.com/ttPzsqMQOy – Joe Merrick (@JoeMerrick) 19 août 2021

Ou peut-être le même nombre de cornes, en fait. On dirait qu’il y a un petit rouge à l’arrière de sa tête, mais maintenant il est jaune. Qu’est-ce que ça peut vouloir dire ?!

Tout le monde aime Wurmple, c’est vrai. C’est peut-être la façon dont il est l’un des insectes mignons mais inutiles que vous rencontrerez dans vos premières heures de Ruby and Sapphire, ou son absence totale de défense contre les oiseaux de toute taille, ou peut-être est-ce le meme où il est allongé, l’air sans vie que nous peuvent tous BEAUCOUP SE RELIER À.

pic.twitter.com/w8x9O00euA— Pokemon hors contexte (@OoCPokemon) 1er mai 2021

Et pourtant, aucun de nous n’a remarqué la corne supplémentaire, qui semble avoir été ajoutée à l’arrière de la tête de Wurmple (ancêtre) dans Pokémon Legends : Arceus.

Quelques théories intéressantes ont déjà fait surface :

Le dimorphisme sexuel introduit dans la génération IV est maintenant ajouté à l’envers à des Pokémon comme Wurmple. C’est une nouvelle forme régionale (et très ennuyeuse), comme Hisuian Growlithe et Braviary. situé dans un passé lointain, peut-être que Wurmple était environ 5% plus fort, mais a depuis perdu la corne pour des raisons environnementales ou quelque chose que WURMPLE PEUT EVOLUER

Wurmple peut évoluer

Quelles sont vos théories ? À quel point êtes-vous sûr qu’il s’agit d’un indice de quelque chose de passionnant, par rapport à quelque chose de complètement inintéressant ? Wurmple peut évoluer ???? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.