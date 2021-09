Aléatoire : ce fan chanceux de Switch a reçu une copie physique de Sonic Colors Ultimate une semaine plus tôt

in

Image : @sonic_hedgehog

Couleurs soniques ultimes arrive sur Nintendo Switch la semaine prochaine, et bien que la majorité des fans doivent attendre jusque-là, il semble que certaines personnes aient déjà la chance de jouer à une copie papier du jeu.

L’utilisateur de Reddit kaydeejay1995 est l’une de ces personnes – révélant comment ils ont reçu une copie physique du jeu une semaine plus tôt. C’est aussi apparemment la première fois qu’ils ont eu quelque chose comme ça avant. Soigné!

Première fois que je joue à Colors ! (Et la première fois que j’ai un jeu avec une semaine d’avance !) sur NintendoSwitch

Sans surprise, la principale question à ce jour concerne les performances de cette version particulière. Apparemment, cela fonctionne bien, à condition que vous puissiez « tolérer » la limite de 30 images par seconde.

Dans notre propre critique du jeu Nintendo Life, nous avons attribué à Sonic Colors Ultimate huit étoiles sur dix et mentionné à quel point c’était la meilleure façon de découvrir Sonic Colors, si vous n’avez jamais joué aux jeux originaux auparavant. Et même en tant que joueur de retour, cela vaut toujours la peine d’y aller.

Bien que la plupart d’entre nous ne puissent pas encore se procurer une copie physique du jeu, à partir d’aujourd’hui, les propriétaires de Sonic Colors Ultimate Digital Deluxe peuvent jouer au jeu plus tôt. Cette version coûte un peu plus cher que la version numérique standard et est techniquement liée à un compte.

Allez-vous acheter ce jeu pour la Nintendo Switch ? Avez-vous déjà eu un nouveau jeu avant sa sortie officielle ? Dites-nous ci-dessous.