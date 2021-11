Aléatoire: ce jeu eShop Nintendo Switch à 10 $ a soudainement atteint 250 $

Avec toutes les ventes du Black Friday en cours en ce moment, nos yeux sont devenus bien percés pour repérer les bonnes affaires et les remises à la fois au détail et sur le Switch eShop, mais nous ne nous attendions pas à tomber dessus.

Membrane, un excellent jeu de plateforme de puzzle basé sur la physique qui a été lancé sur l’eShop en 2018, est allé dans la direction complètement opposée. Habituellement disponible au prix très raisonnable de 9,99 $, le jeu est actuellement disponible sur l’eShop à 250 $. Sérieusement, voici une capture d’écran rapide de la façon dont il apparaît actuellement sur le site de Nintendo :

Nous supposons et espérons qu’il s’agit simplement d’une erreur de prix bizarre ; en effet, le jeu est toujours répertorié à son prix habituel de 7,19 £ sur l’eShop britannique.

Nous avons contacté l’éditeur du jeu, Perfect Hat Games, pour clarifier, et nous mettrons à jour si et quand nous avons une réponse. Pour l’instant, cependant, vous voudrez peut-être envisager des offres plus traditionnelles sur l’eShop du Black Friday. Vous savez, où le prix baisse.

Merci à RupeeClock pour le tuyau !