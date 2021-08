Aléatoire : ce jeu vidéo musical en développement est devenu viral sur TikTok

Image : Stephen Ddungu

Je parcourais TikTok hier soir, essayant de me distraire de la chaleur collante de la Nouvelle-Écosse en jetant un coup d’œil dans la vie des autres, lorsque je suis tombé sur ce TikTok, du développeur Stephen Ddungu :

@stephen_ddungu Ajout de combos musicaux au jeu 🎶⚔️⚔️ #gamedev #b3d #indiegame #animation #vfx #swordofsymphony son original – stephen_ddungu

TikTok n’est pas encore énorme pour les jeux vidéo, mais cela commence à changer. L’algorithme qui détermine ce qu’il y a sur votre page d’accueil est très perspicace ; les trucs qu’on me montre sont assez fidèles à mes intérêts. Pourtant, je vois rarement des jeux là-bas, et ce que je vois est conçu pour des joueurs relativement nouveaux ou jeunes avec des intérêts spécifiques : les meilleurs jeux “sains”, des jeux “confortables”, ce genre de choses. C’est presque toujours Stardew Valley, Animal Crossing ou d’autres jeux qui ne sont que la pointe de l’iceberg cottagecore.

Récemment, cependant, j’ai constaté une augmentation du contenu réel du développement de jeux. Le développeur Mochitoki a montré les coulisses de son jeu Loddlenaut; gh0st.punk a expliqué comment la mécanique fonctionne réellement dans les jeux vidéo ; même Among Us y participe, avec 2,2 millions d’abonnés, soit presque deux fois plus que sur Twitter.

@mochitoki cela n’était pas censé arriver… #indiegames #gamedev #unity3d #gaming #axolotl Personne – Mitski

Donc, oui, les développeurs sont arrivés un peu tard sur TikTok, mais cela n’a pas affecté leur popularité – et le jeu de Stephen Ddungu est un signe fantastique de la puissance de ce (relativement) nouveau média social. Je n’aurais jamais vu ce jeu sans TikTok ; les autres médias sociaux ne sont pas à la hauteur en matière de découvrabilité. Twitter ne me montre que ce que les autres ont vu, et Reddit ne me montre que le contenu des sous-titres que je suis déjà.

Mais assez parlé du pouvoir des réseaux sociaux ! Il suffit de regarder Épée de Symphonie, et apprécier à quel point c’est intelligent. Ddungu n’a publié que deux vidéos sur TikTok jusqu’à présent, mais il compte déjà 2 millions de vues et près de 150 000 abonnés, ce qui témoigne de l’intrigue de son idée de jeu. Et il n’a que 22 ans !

Dans Sword of Symphony, vous incarnez un jeune protagoniste noir, Stefan, avec le pouvoir de la musique cuite dans une arme, et la musique orchestrale rythmique jouera de manière diégétique alors qu’il bat les méchants. Les animations sont incroyablement complexes et dansantes, avec des altérations et des portées tourbillonnantes accentuant le mouvement du personnage.

Combos musicaux 🎶⚔️⚔️ Continuer à attaquer après le combo Anacrusis vous fera passer à un combo rythmique à courte portée. C’est l’un des nombreux combos que vous pourrez débloquer et effectuer… 🎶

——————————#gamedev #b3d #indiegame #IndieGameDev #animation #vfx #gameaudio pic.twitter.com/F7TGwY936k – ÉPÉE DE SYMPHONIE 🎶 (@SWORDOFSYMPHONY) 25 août 2021

Il n’est pas tout à fait clair si la toile de fond semblable au vide vue dans ces clips est à quoi ressemblera le jeu final, ou si Ddungu affine et perfectionne simplement les mécanismes dans un monde de boîte grise – un monde de test de développement de jeu standard sans distractions – mais il y a tellement de choses être époustouflé par même sans arrière-plans.

Il n’est pas surprenant que le projet de Stephen Ddungu ait déjà conquis le cœur de tant de personnes, mais cela ouvre la possibilité que le prochain grand succès qui deviendra viral soit motivé par les goûts et les commentaires de la génération Z sur TikTok.

