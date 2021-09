Aléatoire : ce LEGO NES se transforme en une Game Boy LEGO qui se transforme en un transformateur LEGO

Image : Moko

Le LEGO Nintendo Entertainment System est extrêmement cool, mais il est devenu encore plus cool grâce au travail du constructeur Moko : c’est maintenant une Game Boy. Et un méca !

En utilisant certaines (mais pas toutes) des tuiles et des briques de l’ensemble NES, Moko a créé une Game Boy d’aspect réaliste, avec un jeu de type Super Mario à l’écran. Il y a même une cartouche de jeu que vous pouvez insérer à l’arrière !

Mais le plaisir ne s’arrête pas là – avec quelques mouvements d’experts, la Game Boy peut se transformer en un petit robot Nintendo, avec de petits yeux verts et de petits doigts. Voici comment le site LEGO Brothers Brick, qui en sait beaucoup plus sur LEGO que nous, le décrit :

Les plaques prises en sandwich dans les bras et les jambes fonctionnent comme des coudes et des genoux compacts, qui glissent facilement en place en tant que sections de contrôle et d’écran. La façon dont la tête se transforme est assez soignée, se dépliant par le bas et utilisant une barre en T à la fois comme point de connexion et comme une sorte de bouche pour le robot.