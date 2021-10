Aléatoire: ce LEGO SNES d’apparence normale est secrètement quatre robots

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le baron von Brunk recommence. Nous savons que cela ressemble au début d’un jeu vidéo sur le tir de méchants qui ne sont certainement pas des nazis mais qui le sont en quelque sorte, mais le baron von Brunk est un VRAI HOMME, dont le vrai nom est Julius von Brunk, et il fabrique des transformateurs LEGO. Il a fabriqué un transformateur LEGO Game Boy, un transformateur LEGO N64, un transformateur LEGO GBA et même une manette LEGO NES géante qui fonctionne réellement.

Vous pensez peut-être : « Julius, qu’y a-t-il d’autre à transformer en un transformateur LEGO ? » et la réponse est : le Super Nintendo Entertainment System. Baron VB vient de terminer sa nouvelle version, qui n’est pas un, pas deux, pas trois, mais QUATRE transformateurs en un.

Images : Baron von Brunk

La SNES elle-même se transforme en Super Famitron, un gros bonhomme avec des mains articulées et de minuscules missiles à bras, plus les deux manettes qui se transforment en robots-gorilles, et une cartouche de jeu qui se transforme en un petit transformateur maigre.

Images : Baron von Brunk

« C’était un projet que j’envisageais de faire dès 2016″, explique le baron, mais il ne s’en est pas occupé avant 2020. Il a commencé avec la cartouche et les contrôleurs, puis est passé au transformateur SNES, plus difficile, en dernier. Il commente sa carrière de 10 ans en tant que « le gars du Transformer du jeu vidéo LEGO » et à quel point il s’est amélioré au cours de cette période.

Image : Baron von Brunk

Il y a d’excellents détails dans la construction, de la fente pour cartouche à charnière (située au centre du robot) à l’utilisation d’une technique LEGO appelée « SNUT » – Studs Not On Top – que nous allons être honnêtes, nous avons rigolé à. MORUE. Il h.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la méthodologie de von Brunk, les défis de conception et comment en créer un vous-même, vous devez vous assurer de regarder la vidéo YouTube ci-dessus, ainsi que les instructions. Nos doigts nous font mal rien qu’en pensant à tout ce travail, mais nous vous souhaitons bonne chance !

Image : Baron von Brunk