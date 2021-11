Aléatoire : Ce n’est pas un exercice ! Le bar est vraiment utile maintenant dans Animal Crossing: New Horizons

ARRÊTEZ LES PRESSES. Cette nouvelle mise à jour d’Animal Crossing: New Horizons apporte beaucoup – Kapp’n, Brewster, Reese, Cyrus, etc. – mais ce qu’elle apporte vraiment, c’est PIE.

Avec la nouvelle mise à jour de Cooking, vous pouvez désormais déverrouiller des recettes simplement en attrapant du poisson et en vous rappelant que le poisson est comestible, ce qui signifie…

Je veux dire, allez. Cela vaut au moins un C+.

Vous pouvez également faire du bar grillé aux herbes, qui ne nécessite qu’un seul bar et… cinq mauvaises herbes. BEURRE.

Nous vous mettrons à jour avec des guides de cuisine et de recettes au fur et à mesure que nous en saurons plus nous-mêmes ! Jusqu’à présent, nous avons débloqué des recettes spécifiques avec des poissons spécifiques, donc… cela peut prendre un certain temps.