Aléatoire : ce nouveau film sur la Lune s’écrasant sur Terre semble vraiment familier

Bon, alors, il y a ce nouveau film qui s’appelle “Chute de lune“, et je ne sais pas, ça semble juste… vraiment… similaire… à quelque chose…

C’est sur le bout de ma langue. Je jure que j’ai déjà vu ça. Lune… tombant… tout le monde meurt… Je suis SR que ça me rappelle quelque chose, je ne me souviens plus quoi.

Dans Moonfall, une force mystérieuse fait sortir la Lune de son orbite autour de la Terre et l’envoie sur une trajectoire de collision avec la vie telle que nous la connaissons.

Ouais, ouais, je m’en souviens ! La “force mystérieuse”, c’est comme, un gamin ? Ou un squelette ? Un enfant squelette ? Ou quelque chose? Non, ça ne peut pas être vrai.

HMMM. Hummmmmmm

Quelques semaines seulement avant l’impact et le monde au bord de l’anéantissement, la dirigeante de la NASA et ancienne astronaute Jo Fowler (lauréate d’un Academy Award Halle Berry) est convaincue qu’elle a la clé pour nous sauver tous – mais un seul astronaute de son passé, Brian Harper ( Patrick Wilson, “Midway”) et un théoricien du complot KC Houseman (John Bradley, “Game of Thrones”) la croient.

Oui, je ne reconnais aucun de ces noms. Bien que j’ai le sentiment vraiment étrange que “KC” signifie… Kafei Child ?

Ces héros improbables monteront une mission impossible de dernière minute dans l’espace, laissant derrière eux tous ceux qu’ils aiment, pour découvrir que notre Lune n’est pas ce que nous pensons qu’elle est.

Oh! Oh! Spoilers : Je suis assez sûr que la Lune est un jardin plein d’enfants étranges avec un seul arbre dedans. Et aussi, et je sais que cela semble fou, mais je suis à peu près certain que le moyen de résoudre tout le problème de la lune-ne-pas-être-où-c’est-supposé-être-est une combinaison de musique, de voyage dans le temps et de faire petites faveurs pour les gens.

Ugh, pourquoi ne puis-je pas penser à ce que ce film me rappelle ? S’il vous plaît aider.