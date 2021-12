Aléatoire : ce type a miné un monde entier de Minecraft pendant 4 ans, et il a presque terminé

Image : Minthical

Ils disent que l’une des choses les plus zen que vous puissiez faire avec quelques heures de votre vie est de creuser dans Minecraft. Il y a quelque chose de suprêmement relaxant dans le son doux et répétitif de la pioche-pierre de rencontre ; combinez-le avec une pioche en diamant enchantée et quelques balises et vous pouvez exploiter des grottes entières en quelques minutes à peine.

Mais qu’en est-il… d’un monde entier ? Cela vous semble-t-il zen ou cela vous semble-t-il incompréhensiblement inutile ? Eh bien, c’est ce que le YouTuber et streamer Minthical fait depuis quatre ans… et il a presque fini, apparemment.

Il a lentement extrait un « monde classique », un type de monde hérité qui a été supprimé il y a quelque temps, sur l’édition console héritée de Minecraft sur PS4. Le monde classique mesure 862 x 862 blocs, ce qui représente environ 47 millions de blocs à extraire.

Voici une mise à jour officielle d’octobre 2020, lorsque Minthical avait atteint la barre des 25 millions de blocs :

De plus, Minthical le fait en mode Survie. Cela signifie que ses pioches se sont cassées pendant tout ce temps, même si, avec la quantité de diamants qu’il possède (plus de 12 000), cela ne peut pas être un gros problème. Au cours des quatre années où il a miné, il a utilisé environ 5 250 pioches. De plus, lors du dernier volet qu’il a fait, il avait environ 276 niveaux d’expérience, probablement grâce à tout le charbon qu’il a extrait.

Images : Minthical

De plus – ce n’est que la première partie de la trilogie planifiée de Minthical sur le « massacre dimensionnel » – il commence par le surmonde, puis passe à l’extraction du Nether, puis de la Fin.

La dernière mise à jour, publiée sur YouTube en novembre, met le monde à plus de 38 millions de blocs extraits. Minthical estime qu’il aura terminé vers février 2022.

Si vous vous demandez « pourquoi » ou « comment », Minthical a une réponse pour vous :

« Je veux pouvoir simplement construire mon héritage, mais aider les autres à construire leur propre héritage qui sera visible dans les années à venir. Beaucoup de gens peuvent penser que faire ces grands projets sera une perte de temps, mais ils ne comprennent pas que une fois qu’ils auront terminé, les autres se souviendront d’eux à travers les réalisations. »

Avez-vous déjà entrepris un projet similaire dans Minecraft ou dans un autre jeu ? Faites le nous savoir dans les commentaires!