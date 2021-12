Aléatoire : ce type peut recharger n’importe quoi comme un pistolet dans un FPS, y compris un grille-pain

Nous nous sommes tous trouvés de nouveaux passe-temps étranges pendant les fermetures pandémiques, n’est-ce pas? Certains d’entre nous ont choisi le crochet ou le jardinage, tandis que d’autres se sont vraiment mis à faire des miniatures et à dépenser beaucoup trop pour des peluches Pokémon.

Ce type – Karl Schecht, ou « Kommander Karl » sur les réseaux sociaux – s’est vraiment mis à recharger les choses comme s’il s’agissait d’armes dans un jeu de tir à la première personne.

Salut tout le monde! J’ai compilé mes meilleures recharges préférées ! Pas de voix de robot et maintenant au format grand écran ! Profitez!! pic.twitter.com/fG5Y2zf0YA— Karl (@KommanderKarl) 14 décembre 2021

Schecht est également un artiste spécialisé dans l’environnement de jeux vidéo, travaillant actuellement pour le studio californien Free Range Games. Mais quand il ne crée pas d’environnements 3D luxuriants, il charge des toasts dans un grille-pain (et, apparemment, le casse).

Oui! Mon grille-pain a été complètement détruit lol. Il ne fonctionne plus — Karl (@KommanderKarl) 14 décembre 2021

Il est peut-être temps que nous commencions tous à injecter un peu plus de FPS dans nos vies. Les agrafeuses et les piles ne seront plus jamais aussi ennuyeuses.