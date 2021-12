Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Nous avons tous eu ce moment où nous jouons avec les fichiers d’un jeu, et nous transformons accidentellement le monde en un cauchemar étrange et de mauvaise couleur, où tous les arbres hurlent et le ciel est aussi noir que le vide, n’est-ce pas ? Non? Ah, vous ratez quelque chose.

Postposterous – dont nous avons couvert la vidéo sur les coups de soleil de Link la semaine dernière – a récemment fouillé la mémoire du jeu comme un chirurgien du cerveau curieux, et il a fait des… découvertes intéressantes.

Image : Postposterous

« Une fois que j’ai trouvé une zone que je connais a un impact visuel – je change simplement les choses au hasard et » je vois ce qui se passe « », nous dit-il. « La prochaine chose que je sais, les arbres sont devenus bancals et je savais que j’étais sur quelque chose… »

Ces découvertes ont conduit à la vidéo ci-dessus, qui comprend un feu violet étrange, des nuages ​​​​à grande vitesse, de l’eau noire et des lacs étrangement irisés que Postposterous décrit comme « Listerine ».

Oh, et au fait, voici les chiffres avec lesquels Post a déconné :

Image : Postposterous

Tout comme un chirurgien du cerveau fouillant dans les zones de matière grise pour voir ce qu’ils font, Postposterous a dû comprendre ce que fait chaque nombre, principalement en le jouant avec.

« J’ai définitivement découvert comment allumer et éteindre les braises ardentes – celles qui se produisent lorsque vous êtes sur le point d’entrer dans une réinitialisation de la lune de sang. suivre correctement). Et une foule d’autres choses qui affectent la façon dont les graphiques dessinent. «

Image : Postposterous

Ces découvertes aléatoires et accidentelles ont-elles conduit à de nouvelles idées de mods ? « Absolument », dit-il. « Il y a tout un monde sous-marin qui a besoin d’être exploré ! Et si je pouvais chasser les ennemis par le vent… imaginez à quel point ce serait hilarant !

Restez à l’écoute pour Link’s Underwater Adventures dans quelques temps, alors…