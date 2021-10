Aléatoire: ces incroyables courts métrages animés Animal Crossing sont essentiels à regarder

Si vous êtes comme nous, vous saurez qu’il n’y a pas beaucoup de choses dans la vie aussi douces et saines qu’une île pleine de joyeux villageois d’Animal Crossing. Rien ne nous apporte plus de joie que de voir nos villageois préférés faire du yoga sur la plage ou chanter sur leur air préféré, et nous ne laisserions même pas le plus grand et le plus audacieux des méchants blesser un seul cheveu sur leurs petites têtes poilues.

Mais et si nous étions les méchants ? Beaucoup d’entre nous ont réalisé que la race humaine fait probablement beaucoup plus de mal que de bien à cette planète, et maintenant nous devons faire face à la possibilité que la même chose se produise sur nos îles New Horizons. Sans vouloir vous en dire plus, découvrez ce fantastique court métrage d’animation de Densle :

C’était bon ? Les emplacements étaient si précis que nous nous sommes vraiment sentis comme si nous étions dans notre propre jeu pendant un moment.

La vidéo fait en fait partie d’une série que nous avons déjà soulignée une fois – vous vous souvenez du court métrage d’animation « Boxes ? – mais plus d’épisodes ont été ajoutés depuis lors. Vous pouvez consulter le corpus complet et étonnant de Densle ici, mais nous vous laissons avec un de nos favoris :

