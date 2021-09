Aléatoire: cette construction LEGO de Subnautica en haute mer nous fait détester l’océan un peu moins

Image : Lysandre Chau

« Comment pouvez-vous détester l’océan ? » D’accord, nous admettrons que certaines parties – en particulier, les parties du bord, où il y a de la crème glacée et du sable – sont plutôt cool. C’est le reste qui nous fait peur, et Subnautica, un jeu qui se déroule presque entièrement sous les vagues, ne fait qu’empirer les choses.

Sur la planète très humide de 4546B, les profondeurs d’un bleu d’encre cachent un certain nombre de bêtes, des Warpers légèrement ennuyeux qui peuvent vous faire sortir de votre charmant et sûr Seamoth, au Reaper colossal et terrifiant qui nous fait souhaiter que tous les poissons disparaître immédiatement.

Mais assez parlé de toutes les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas supporter le Big Wet – parlons des raisons de l’aimer, principalement parmi elles, cette construction LEGO. Certes, la construction elle-même n’est pas tout à fait réelle, car le constructeur, Lysander Chau du Lysander’s Stud Studio, fonctionne entièrement virtuellement, mais en théorie, cela pourrait être réel. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une quantité obscène de LEGO et de patience. Ça ne pouvait pas être nous.

Images : Lysandre Chau

Que vous ayez joué ou non à Subnautica, il n’est pas difficile d’apprécier l’attention portée aux détails dans la construction de Lysander. Divers types de coraux et de plantes que l’on peut trouver dans les eaux extraterrestres de Subnautica sont représentés ici, mais ne nous demandez pas de nous rappeler comment ils s’appellent. Il y a même quelques poissons ici et là, y compris cet énorme calmar au centre, auquel le Seamoth essaie de s’échapper.

Regardez d’un peu plus près et vous verrez une flore éclatante, des gisements minéraux, des vignes rampantes et leurs graines, ainsi que des flots de bulles provenant à la fois de l’épave et du sillage du Seamoth, qui ont été créés avec des supports Minifig.

Il y a une tonne de photos de Lysander’s Stud Studio sur Flickr, alors nous allons simplement nous taire et vous laisser les apprécier :

Image : Lysandre Chau Images : Lysandre Chau

Image : Lysandre Chau Images : Lysandre Chau Images : Lysandre Chau

Avez-vous les pièces nécessaires pour cette construction ? Faites le nous savoir dans les commentaires!