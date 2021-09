Aléatoire: cette incroyable marionnette Zelda Skull Kid est terrifiante de toutes les bonnes manières

Image : @misérable.bêtes

Le catalogue coloré de personnages mignons de Nintendo est généralement du côté brillant et joyeux de l’échelle, mais il y a quelques bizarreries que vous ne voudriez vraiment pas rencontrer dans une ruelle sombre.

Pour beaucoup, The Legend of Zelda’s Skull Kid est probablement en haut de cette liste, et cet effort fantastique de Misérable Beasts sur Instagram prouve en grande partie pourquoi. Un fabricant de marionnettes basé à Glasgow, en Écosse, leur compte regorge de toutes sortes de créations terrifiantes qui effrayeraient même les plus audacieux d’entre nous, mais cette beauté inspirée du masque de Majora doit être notre préférée.

“Je ne m’attendais pas à ce que cela devienne une installation dans ma maison, mais voilà”, disent-ils. Nous ne pourrions plus jamais dormir.

D’une certaine manière, c’était encore plus effrayant quand il était encore en cours de fabrication.

Vous pouvez en savoir plus sur Instagram ici si vous êtes intéressé – un autre élément qui attirera probablement votre attention est ce lien inspiré de Wind Waker.

Quelle création incroyablement horrible. Chapeau bas, misérables bêtes !

Merci à Sam pour l’astuce !