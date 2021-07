Aléatoire: cette ligne de vêtements pour bébés Pokémon est suffisante pour rendre n’importe qui couveuse

in

Image : Pokémon

Saviez-vous qu’il existe une marque officielle de bébé Pokémon ? Probablement pas, car on dirait que c’est uniquement au Japon, mais c’est très mignon, et ça s’appelle monpoké.

Il a été fondé il y a quelques années – nous avons été très excités lorsqu’ils ont enregistré la marque, seulement pour découvrir qu’il s’agissait d’une marque de vêtements et non d’un nouveau jeu Pokémon – et depuis lors, nous avons sorti de beaux vêtements, peluches et accessoires. , mais UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS. Vous n’y êtes pas autorisé parce que vous êtes un adulte.

Monpoké vient de publier les photos de sa prochaine collection Automne/Hiver 2021, alors jetons un coup d’œil et déplorons le fait que nous n’avons pas d’enfants à habiller, ou que nous ne vivons pas au Japon donc nous ne pouvons pas acheter le les choses quand même.

Nous avons de minuscules Pikashoes et des sacs Pikachu et Eevee assortis, probablement pour ranger des crayons et des choses collantes :

Doudous et vêtements brodés pour les petits bébés froids, PLUS de petites chaussures et hochets :

Divers articles pour les futures mamans, dont une « trousse de maternité » :

Image : Pokémon

Des vêtements pour humains légèrement plus grands, plus de grosses peluches et des chapeaux moelleux :

Nous ne pourrons peut-être rentrer dans aucun des vêtements, mais cette peluche Pikachu nous appelle. Regardez son petit visage stupide !