Aléatoire: cette merveilleuse construction LEGO Wii ramène des souvenirs d’une époque plus simple

Image : Au-delà de la brique

L’année 2007. Après des mois de recherche de stocks dans tout le pays, votre famille a enfin mis la main sur la nouvelle console Wii de Nintendo, avec une copie de Wii Sports, The Legend of Zelda : Twilight Princess et Super Monkey Ball : Banana Blitz.

Rappelez-vous ceci?

Bien que vous ayez choisi ces nouveaux jeux, vous avez en fait passé vos vingt premières heures avec le système dans l’outil de création Mii, recréant des visages familiers comme Dark Vador et en prenant beaucoup trop de plaisir à le faire. Puis, sorti de nulle part, papa arrive et s’essaye au Wii Tennis. Il ignore les avertissements de la dragonne à l’écran, lance un coup de raquette mortel et envoie la télécommande Wii voler à travers le téléviseur, la détruisant simultanément, ainsi que le plaisir de la famille, pour le reste de l’été. Ah, des temps plus simples.

Capturer parfaitement ce genre de moment exact, ce qui était peut-être plus courant que vous ne le pensez à en juger par les articles de presse publiés à l’époque, est cette merveilleuse construction LEGO créée par Ian Summers. Complet avec une console Wii, une télévision et une télécommande Wii fermement logée dans l’écran du pauvre téléviseur, la construction a été exposée à Brick Rodeo, une convention de fans LEGO basée au Texas qui était opérationnelle ce week-end.

Découvrez-le sous forme de photo et de vidéo grâce aux gens de @BeyondtheBrick :

pic.twitter.com/VHpItyMegK – Au-delà de la brique (@BeyondtheBrick) 23 juillet 2021

Avez-vous déjà rencontré des problèmes avec la télécommande Wii dans la journée ? Des téléviseurs ou des fenêtres cassés ?

Nous vous laisserons avec ce commentaire fourni à la BBC par un lecteur mécontent en 2006 – est-ce juste nous, ou est-ce que cela ressemble à leur imagination qui a eu raison d’eux alors qu’ils essayaient de rendre leur histoire un peu plus excitante ?

“J’ai eu l’une des premières Wii, mais après quelques minutes de jeu, la sangle s’est cassée et la manette a explosé et a frappé mon partenaire au visage, ce qui lui a cassé deux dents. Elle a glissé en même temps, tombant dans le téléviseur et fracassant l’écran. . Le téléviseur était branché sur le système de son surround et par conséquent, il l’a tiré et s’est écrasé dans ma collection de CD et de DVD. “

Et puis un tigre a également sauté par la fenêtre, effrayant les enfants et volant mon exemplaire d’Excite Truck.