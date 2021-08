Aléatoire: cette peau Pusheen pour la Nintendo Switch est si douce que vous aurez des caries

Vous connaissez Pusheen, n’est-ce pas ? L’adorable chat animé que tout le monde utilise comme emoji ? Ce mec ?

C’est Pusheen – qui est en fait une fille, d’ailleurs, et dont le nom vient de l’irlandais pour chaton, puisín. Elle a été créée par Claire Belton et Andrew Duff, et comme presque tous les chats sur Internet, elle est devenue très, TRÈS populaire. Elle a des Funko Pops, des peluches, des sweats à capuche et même une boîte d’abonnement trimestriel qui lui est dédiée, et maintenant, elle a aussi un skin Nintendo Switch.

Regarde:

Eh bien, techniquement, cette peau sur le thème des rouleaux de cannelle n’est pas la première peau de Switch dans laquelle Pusheen a plongé ses petits haricots, car deux versions ont été ajoutées à la boutique en juin. L’un présente Pusheen sur un fond rose et bleu, et l’autre est plus une ambiance de joueur :

NOUVEAU! ✨ Ces nouveaux #Pusheen #SwitchSkins exclusifs sont ICI à @ThePusheenShop ! Cliquez sur le lien pour acheter les nouveaux skins ainsi que les skins #SwitchLite nouvellement réapprovisionnés ! https://t.co/0ANJB9FDjm pic.twitter.com/zPFvuwkwSB— Pusheen le chat (@Pusheen) 25 juin 2021

Il existe également des skins pour la Nintendo Switch Lite :

Notez cependant qu’il s’agit de skins et non de coques, ce qui signifie que ce sont de gros autocollants à mettre vous-même sur votre Switch, plutôt que de remplacer l’intégralité du boîtier en plastique de la console. Les autocollants sont fabriqués en “vinyle 3M de qualité supérieure avec renfort extérieur en stratifié”, ce qui signifie qu’ils sont résistants aux rayures, à l’eau et à la décoloration. La peau de la Nintendo Switch est également livrée avec des peaux pour la station d’accueil, les Joy-Cons, la poignée et les sangles Joy-Con.

Vous pouvez commander les skins dans la boutique Pusheen, où le skin Switch coûte 30 $ et le skin Lite 20 $.