Aléatoire : cette petite Game Boy est probablement la plus petite console de jeu au monde

Image : Petits circuits

Les nouveaux mods et les versions du matériel classique sont une partie amusante de la scène du jeu, car ceux qui ont la nostalgie du bon vieux temps s’amusent avec les anciens systèmes pour les rendre meilleurs ou – parfois – simplement plus stupides. Il y a peu de temps, nous avons partagé la création d’une large chaîne Game Boy Advance par YouTube / site Web The Retro Future, et maintenant la même chaîne a attiré notre attention sur un projet qui est à peu près le contraire.

Dans la vidéo ci-dessous, la chaîne regarde ce qu’elle appelle la Game Boy Atom dans le titre de la vidéo ; son vrai nom est “Thumby”, et nous reviendrons sur les détails après la vidéo.

Thumby est l’œuvre de Tiny Circuits, qui propose toute une gamme de produits qui rendent les choses aussi petites que possible. Ce n’est pas exactement un clone de Game Boy miniaturisé, mais utilise plutôt Raspberry Pi et a cinq jeux de base préchargés – l’un ressemble à Snake, l’autre est essentiellement Tetris. Cette carte Pi et cette connectivité signifient qu’elle sera ouverte au modding et à l’amusement pour ceux qui ont l’expertise, avec Tiny Circuits disant que les gens pourront créer leurs propres jeux qui fonctionnent sur l’unité.

Ainsi, bien qu’il ressemble à un porte-clés de base, il s’agit en fait d’un appareil fonctionnel, bien que vous ayez probablement besoin de petites mains ou d’ongles longs pour même penser à utiliser ce D-Pad et ces boutons.

Images : petits circuits

Il s’agit donc d’un créneau extrêmement spécialisé et il apparaîtra sur Kickstarter le 28 septembre. Vous pouvez voir de nombreuses informations sur le site Web de Thumby, et un communiqué de presse confirme qu’il coûtera 19 $ avec 50 éditions « early-bird » à moitié prix lors du lancement de Kickstarter.

En tant qu’objet de collection, cela ressemble à un amusement original; Quant à y jouer, si la 3DS originale vous a donné des crampes aux mains, vous devriez probablement éviter.