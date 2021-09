Aléatoire: cette refonte de l’interface utilisateur de Nintendo Switch fait ressembler le menu d’accueil et l’eShop à l’iOS d’Apple

in

Profil et menu de la boutique en ligne (Image : u/porcorousseauu)

Depuis l’arrivée de la Switch, les utilisateurs demandent à Nintendo d’améliorer l’interface du système hybride. L’une des principales demandes est l’ajout de dossiers, mais à part cela, les fans aimeraient également pouvoir changer les couleurs d’arrière-plan et même les remplacer par des fonds d’écran.

Bien qu’il n’y ait aucun signe que nous en obtiendrons à l’avenir, cela n’a pas empêché certains fans de la Switch d’imaginer à quoi pourrait ressembler l’interface utilisateur de l’appareil si Nintendo la rafraîchissait. La dernière refonte de l’utilisateur de Reddit ‘porcorousseauu’ semble s’inspirer au moins de l’interface utilisateur du système d’exploitation pour mobile et tablette d’Apple, iOS.

Accueil et dossiers (Image : u/porcorousseauu) Accueil et dossiers (Image : u/porcorousseauu) Accueil et dossiers (Image : u/porcorousseauu)

Comme vous pouvez le voir, il existe également des menus transparents, des bords incurvés, des arrière-plans colorés et des dossiers. Il y a même une refonte du Switch eShop. Bien que ce ne soit évidemment pas la première fois que nous voyons la refonte de Switch, c’est certainement une prise unique par rapport à de nombreuses maquettes précédentes.

Souhaitez-vous que Nintendo mette à jour l’interface utilisateur de Switch ? Que pensez-vous du concept ci-dessus? Dites-nous ci-dessous.