Aléatoire: Cette réplique de travail de Pokémon Legends: Arceus a mis deux semaines à faire

Les fans de Nintendo ne sont pas très patients, c’est connu – mais pour tous ceux qui ne peuvent pas attendre jusqu’au 28 janvier, quand Pokémon Legends: Arceus sortira, alors peut-être pourrez-vous satisfaire vos besoins avec cette réplique entièrement basée sur les remorques !

Sauf que, eh bien, vous ne pouvez pas vraiment y jouer, car Avatar Nick – le créateur – a sagement voulu éviter les inévitables problèmes juridiques. Mais vous pouvez toujours apprécier le savoir-faire qui est entré dans cette création de ventilateur, des Gyarados à la capacité de faire du deltaplane, tout comme dans la remorque. Vous pouvez même attraper des Pokémon et les faire combattre !

Image : Avatar Nick

“Le jeu a pris environ 2 semaines et demie à faire”, a déclaré Nick dans un e-mail. Lui et son frère y ont travaillé ensemble, en utilisant Unity et le langage de programmation C# pour créer le jeu, ainsi qu’une tonne d’actifs Pokémon extraits des jeux 3DS, y compris leurs modèles et les animations. Même avec ces raccourcis, il a fallu la plus grande partie du mois d’août au couple pour terminer, “travaillant de manière très agressive pendant tout mon temps libre et celui de mon frère”, selon Nick.

J’ai créé Pokemon Legends Arceus pour que Nintendo n’ait pas à le faire à partir de pokemon

Mais il y a certains éléments sur lesquels Nick a deviné, comme la bataille avec Arceus à Spear Pillar. Il a été montré dans la bande-annonce du (vrai) jeu que les entraîneurs subiraient parfois des dégâts eux-mêmes, s’ils ne faisaient pas attention – un nouveau mouvement pour la série, qui a toujours consisté à résoudre vos arguments avec le combat d’animaux – et le En conséquence, la bataille d’Arceus que l’Avatar Nick a imaginée ressemble un peu plus à une bataille de boss de Dark Souls.

Lorsque nous avons demandé quelles fonctionnalités Nick espérait dans le jeu complet, c’était exactement cela : « Je veux vraiment qu’il y ait une sorte de combat de boss légendaire ! Nous ne sommes pas sûrs d’être prêts à nous faire botter le cul par un Ronflex en colère, mais nous sommes prêts à le découvrir.

Image : Avatar Nick

Mais vous pensez peut-être : si ce type peut coder, modéliser en 3D, truquer et animer tout cela, pourquoi ne crée-t-il pas simplement son propre jeu ?

“Je le suis”, dit Nick avec un clin d’œil. “D’autres seront annoncés à temps.”

Si vous êtes intéressé par ce que l’Avatar Nick peut faire quand il n’est pas limité par le royaume de Pokémon, gardez un œil sur sa chaîne YouTube, où il a également fait Breath of the Wild 2 (donc Nintendo n’a pas à le faire, apparemment) comme ainsi que d’autres jeux bien connus comme Minecraft et Ocarina of Time.

Que pensez-vous du remake d’Avatar Nick ? Y a-t-il des éléments que vous aimeriez voir dans le jeu final ? Faites le nous savoir dans les commentaires.