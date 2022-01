Aléatoire: cette traversée détaillée d’animaux prend Zelda: Breath Of The Wild est à couper le souffle

Animal Crossing: New Horizons ne manque pas de créateurs créant des choses étranges, détaillées et merveilleuses dans le jeu, et maintenant que la nouvelle mise à jour a ajouté des effets de finition, des choses encore plus grandes sont possibles.

NaydinfarCrossing – dont vous reconnaîtrez peut-être le nom grâce à ses autres récréations Zelda – est l’un des éminents créateurs de Zelda dans Animal Crossing: New Horizons, et son dernier travail est rendu exceptionnel par l’utilisation des nouveaux effets.

J’ai enfin pu recréer un château d’Hyrule en ruine à partir de BOTW en utilisant les autocollants Glow-in-the-Dark et la fonction polonaise…#acnh #ACNHDesign #botw2#AnimalCrossingNewHorizions pic.twitter.com/HvoZXfBOXs— NaydinfarCrossing (@naydinfar) 10 janvier 2022

Les détails incluent les yeux et le goo rose de Malice, la manifestation dangereuse du mal de Breath of the Wild, ainsi que les meubles et les bannières en ruine du château d’Hyrule détruit. De nouveaux meubles, tels que l’épée incrustée dans le sol et les autocollants phosphorescents, sont utilisés pour améliorer l’effet global du château étant le site d’une grande et terrible bataille.

Les autres builds hyruliens de NaydinfarCrossing valent également le détour :

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre que Nintendo rajoute Wolf Link au jeu…