Aléatoire : cette unité absolue d’une avance sur Game Boy a été créée par le créateur de « Long Game Boy »

Image : Le futur rétro

Lorsque la Game Boy Advance est sortie en 2001, les téléviseurs grand écran 16:9 étaient encore très récents. Beaucoup d’entre nous s’accrochaient encore à nos gros carrés de télévision jusqu’à la fin des années 2000, car le changement fait peur et les nouveaux appareils électroniques coûtent cher. Ce n’était donc pas vraiment une surprise que l’écran de la GBA ait un joli rapport d’aspect 3:2 presque carré, faisant suite au 10:9 de Game Boy et Game Boy Color. Les carrés nous rassurent.

Mais nous sommes en 2021, et nous aimons les choses WIDE maintenant. Alors, quel meilleur projet DIY que de mettre le GBA aux normes d’aujourd’hui en le rendant GRAND ?

The Retro Future s’est lancé dans ce projet un an après avoir réalisé le Long Boy, un Game Boy… très long, ainsi que le SP double écran, le Game Boy pour gaucher et le Game Boy Advance SP. Désormais, il jette son dévolu sur une nouvelle dimension : la largeur.

Ce grand garçon fait par des fans consiste à découper quelques Games Boys Advances ennuyeux et réguliers, à les coller ensemble dans un Frankenboy, à combler les lacunes avec Polyfilla et à peindre au pistolet avec un apprêt. Les entrailles étaient légèrement plus complexes, impliquant beaucoup de soudure, de gestion des fils et de tests, tests, tests.

Image : Le futur rétro

Enfin, la Game Boy Advaaaaaaaaaaaaance obtient ce revêtement blurple emblématique, et tous ses intérieurs sont reliés à ses extérieurs, et puis… c’est fait ! Cette abomination infernale est là, quelque part, ressemblant à un prototype de Nintendo Switch qui a horriblement mal tourné. Nous aimons ça.

Et oui, ça marche. Bon, sauf pour la LED en façade qui dit s’il est allumé ou non, mais ça va. Nous devons dire que maintenant que nous avons le Switch depuis quatre ans, nous sommes prêts pour les consoles larges à l’avenir.

