Aléatoire: chasser Feebas dans Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl? Cet outil peut vous aider

Image : Pokémon

Feebas, le vilain poisson qui évolue en une belle — Anguille ? Dragon? Le truc du serpent ? – est assez difficile à trouver dans Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl. Ils n’apparaissent que dans des emplacements définis, et déterminer où se trouvent ces emplacements peut être une quête longue, ardue et ennuyeuse.

Heureusement, certains joueurs ont trouvé l’astuce pour garantir la recherche de poissons Feebas. Dans les jeux précédents, la génération Feebas a été définie par des choses comme changer la phrase à la mode dans Dewford Town (Ruby and Sapphire), mais dans Brilliant Diamond et Shining Pearl, les endroits où Feebas apparaîtra sont affectés par le numéro d’identification Lotto que vous obtenez de la secrétaire de Jubilife TV.

Une fois que vous connaissez votre numéro d’identification, vous pouvez simplement l’insérer dans cet outil pratique, qui utilisera ce numéro d’identification pour vous dire exactement dans quelles tuiles vous devez pêcher pour trouver le poisson spécial.

Dirigez-vous vers le lac brumeux dans les profondeurs du mont Coronet et vous serez au bon endroit pour l’heure de Feebas ! L’outil vous dira exactement quelles tuiles peuvent engendrer des Feebas – vous verrez probablement deux tuiles rouges et deux vertes, et si les tuiles rouges n’engendrent pas de Feebas, alors les vertes sont garanties. Parfois, les tuiles peuvent apparaître à l’intérieur des rochers, ce qui signifie qu’il y a une chance que vous ayez moins de chances – voire zéro – alors réessayez le lendemain !

