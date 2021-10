Image : Nintendo / Square Enix, Marvel

Chris Pratt – également connu sous le nom de Star-Lord de Marvel et le gars de la série Jurrasic World – a été révélé le mois dernier comme la voix de Mario pour le film d’animation « Super Mario », diffusé dans les cinémas en décembre prochain.

Dans un message aux fans via Instagram à l’époque, Pratt a partagé un souvenir qu’il adorait jouer au jeu original Mario Bros. dans les arcades pendant sa jeunesse, et signait avec « les rêves devenus réalité ». Il a maintenant mis en ligne une autre vidéo liée à son rôle à venir dans le film Mario – qui transforme le héros des Gardiens de la Galaxie Star-Lord en Mario, et ses co-stars en personnages comme Toad et Peach.

Ce clip est basé sur les récents mèmes de Chris Pratt Mario faisant le tour en ligne. Celui-ci en particulier est né sur la chaîne YouTube ‘Pfinney’.

« Incroyable premier regard sur Super Mario Brothers. Ça va être épique. »

Évidemment, c’est juste Chris Pratt qui rigole. Lorsque la vraie bande-annonce du « premier aperçu » tombera pour le prochain film Super Mario, les fans pourront entendre à quoi ressemble Chris en tant que Mario. Dans sa vidéo précédente, il a fait en plaisantant une impression de Mario – en précisant que ce n’était pas la voix et comment les fans devraient attendre pour l’entendre.

Pratt sera rejoint par Charlie Day en tant que Luigi, Anya Taylor-Joy en tant que princesse Peach, Jack Black en tant que Bowser, Keegan-Michael Key en tant que Toad et Seth Rogan en tant que Donkey Kong – sérieusement. Le film d’animation Super Mario sera diffusé en Amérique du Nord le 21 décembre 2022. Si vous avez besoin d’un correctif des Gardiens de la Galaxie, la version cloud du nouveau jeu Square Enix sortira sur Switch plus tard ce mois-ci.

Que pensez-vous du fait que Chris devienne la voix de Mario pour le prochain film d’animation de la mascotte de Nintendo ? Partagez vos pensées dans les commentaires.