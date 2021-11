Aléatoire : Chris Pratt sera également la voix de Garfield

Nintendo et Illumination ont récemment annoncé que Chris Pratt prendrait en charge les fonctions vocales de Mario dans le prochain film d’animation qui sortira au cinéma l’année prochaine.

C’est un grand moment pour la mascotte italienne de Nintendo, qui jusqu’à présent a été doublée par le légendaire comédien de doublage Charles Martinet. Alors que Pratt lui-même a dit qu’il travaillait sur la voix, il semble que ce ne sera pas le seul personnage animé qu’il jouera sur grand écran dans un proche avenir…

Comme l’a révélé The Hollywood Reporter, la star de films tels que Jurassic World et Guardians of the Galaxy exprimera également le chat tigré Garfield, qui aime les lasagnes dans le nouveau film d’animation de Sony Picture :

Je suppose que tous les lundis ne sont pas mauvais ! Chris Pratt exprimera la toute nouvelle version animée de #Garfield – voici un premier aperçu du nouveau design pour le gros chat préféré de tout le monde qui aime les lasagnes : https://t.co/AtVyLeBABs pic.twitter.com/Cmvnh6ECTU— The Hollywood Journaliste (@THR) 1er novembre 2021

L’annonce de Chris Pratt en tant que voix de Mario a surpris beaucoup de fans de Nintendo et cette dernière nouvelle a certainement attiré l’attention des réseaux sociaux :

D’abord Mario, maintenant Garfield Chris Pratt ne sera pas arrêté tant qu’il n’aura pas exprimé tous les personnages de fiction classiques pic.twitter.com/GZ2MMPVoaa – TheNCSmaster (@TheNCSmaster) 1er novembre 2021

Peu de temps après que Pratt a été révélé comme la voix de Mario, il a posté un message vidéo sur Instagram partageant une histoire sur sa propre histoire avec Mario et mentionnant comment « les rêves deviennent réalité ».

Alors, que pensez-vous de Chris Pratt exprimant Mario et Garfield dans les films à venir ? Pensez-vous que l’animation de Mario obtiendra le respect qu’elle mérite d’Hollywood ? Laissez un commentaire ci-dessous.