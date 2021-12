Aléatoire: dans une réalité alternative, Sega a publié des Pokémon

Image : Nintendo Life / The Pokémon Company / Damien McFerran

Satoshi Tajiri, comme nous le savons tous, est l’une des figures clés de l’incroyable succès Pokémon séries. Cependant, il est important de se rappeler que l’intérêt de Tajiri pour le développement de jeux a commencé bien avant qu’il n’ait l’idée de relier deux consoles Game Boy afin de partager des monstres fictifs et de produire l’une des franchises les plus réussies de Nintendo.

Comme tant de jeunes au Japon à la fin des années 70, Tajiri est devenu accro à celui de Taito. Envahisseurs de l’espace, ainsi que d’autres titres classiques, tels que Namco’s creuser creusé. Son intérêt a finalement évolué vers le désir de créer ses propres jeux, et il est même allé jusqu’à démonter sa Famicom pour comprendre comment cela fonctionnait.

Avant cet exploit d’ingénierie amateur, Tajiri a participé au concours « TV Game Idea » de Sega en 1981. Il était l’un des gagnants, aux côtés de Yochi Maekawa, et a reçu le prix de l’ingénieur en chef de Sega, Shikanosuke Ochi, le 25 décembre 1981 – c’est Il y a 40 ans ce mois-ci.

Dans une traduction de Tweakbod, sur cette photo, nous voyons deux gagnants du concours d’idées de jeux télévisés de Sega en 1981. Au centre se trouve Shikanosuke Ochi, ingénieur en chef de Sega, à droite Yochi Maekawa qui a réfléchi à Super Locomotive, et à gauche, Satoshi Tajiri que vous peut-être entendu parler. pic.twitter.com/DTLlwiE6yl— GameResearch_E (@GameResearch_E) 14 décembre 2021

Le concept gagnant de Maekawa s’appelait Super Locomotive, et le titre Sega portant ce nom sera finalement publié dans les salles d’arcade en 1982 (bien que son concepteur et programmeur soit répertorié sous le nom de Fukumura Mizunaga). l’idée de Tajiri, Étranger du printemps, n’a jamais été publié.

À peu près à la même époque, Tajiri a commencé à produire son fanzine Game Freak, qui a duré jusqu’en 1986. C’est ainsi qu’il a rencontré le légendaire illustrateur Pokémon Ken Sugimori, qui est venu à bord en tant que contributeur après avoir repéré un problème dans un magasin local. Le duo a rapidement décidé qu’ils voulaient créer leur propre logiciel, et Game Freak le fanzine est finalement devenu Game Freak le développeur, avec le titre NES Palais Mendel / Quinty étant sa première version. Game Freak continuerait à produire des titres pour Nintendo, tels que Yoshi (NES, Game Boy) et Mario et Wario (Super Famicom) avant que Tajiri ne lance l’idée de Pokémon; Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Alors que beaucoup de choses se sont passées entre Tajiri qui a remporté le concours de Sega et la fondation de Game Freak, il est amusant de spéculer sur la différence que le marché des jeux aurait pu avoir s’il avait eu la chance de travailler plus étroitement avec Sega, peut-être même en tant qu’employé.

La Game Boy faisait bien sûr partie intégrante du succès de Pokémon (et vice versa, on pourrait discuter), mais Tajiri aurait facilement pu exécuter la même idée sur Game Gear de Sega, qui avait également une capacité de connexion et était toujours une préoccupation constante au milieu des années 90, malgré la domination de la Game Boy. Ce qui rend cela encore plus intéressant, c’est que Game Freak entretenait une relation étroite avec l’ancien rival de Nintendo à l’époque, produisant des titres tels que Pulseman et Tarurūto-kun magique pour Sega, qui étaient tous deux des exclusivités japonaises pour la Mega Drive / Genesis – alors peut-être que le chemin de Tajiri aurait pu être détourné à ce moment-là aussi s’il avait proposé l’idée de Pokémon à Sega et non à Nintendo.

Bien sûr, de telles discussions sont en grande partie inutiles compte tenu de la tournure des événements, mais nous aimerions penser que dans une partie éloignée du multivers du jeu, Pokémon est publié par Sega.

Oh, attendez! C’est déjà arrivé. À deux reprises.