Aléatoire: Découvrez ces maquettes de Game Boy pour Nintendo Switch Online

Image : @TheNCSmaster

De toute évidence, la grande rumeur qui circule cette semaine est que Nintendo pourrait très bientôt proposer des jeux Game Boy et Game Boy Color sur le service Switch Online. Suite à un podcast à ce sujet, nous avons confirmé avec nos propres sources que l’ordinateur de poche le plus célèbre de Nintendo faisait un retour et cela a été corroboré hier par Eurogamer.

Si les jeux Game Boy approchent à grands pas, à quoi ressemblerait cette bibliothèque particulière sur la Nintendo Switch ? Le même fan de Nintendo qui a fait une “maquette” d’un service Game Boy Advance NSO plus tôt cette année en mai est maintenant de retour avec l’équivalent Game Boy …

Image : @TheNCSmaster Image : @TheNCSmaster Image : @TheNCSmaster

Pouvez-vous imaginer pouvoir démarrer des jeux comme Pokémon et Super Mario Land depuis votre Nintendo Switch ? Aussi incroyable que cela puisse paraître, certains fans ne sont pas aussi optimistes :

J’ai hâte de recevoir les mises à jour de Game Boy Color NSO tous les 3 mois pic.twitter.com/lXUyDou0y9— Rebecca Stone (@forestminish) 3 septembre 2021

Il convient également de noter que même si Nintendo annonce un service Game Boy et Game Boy Color, il pourrait ne pas nécessairement ressembler aux applications NES et SNES pour Switch Online.

Que pensez-vous des maquettes ci-dessus de GB et GBC pour l’ONS ? Quels jeux de ces plateformes aimeriez-vous voir revenir ? Partagez vos pensées ci-dessous.