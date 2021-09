Aléatoire: Découvrez ces maquettes de GameCube pour Nintendo Switch Online

Image : @Reecee_yt

La semaine dernière, Nintendo a révélé que les titres N64 et Sega Mega Drive arriveraient sur le service Switch Online, dans le cadre d’un nouveau niveau “pack d’extension”. Cela a essentiellement ouvert à nouveau la porte à toutes sortes de systèmes rétro à ajouter à l’avenir.

Celui qui est probablement le plus demandé est le GameCube de Nintendo (il a maintenant 20 ans). Bien que le cube n’ait pas eu beaucoup de chance au cours de sa vie, il est aujourd’hui un peu culte. Étant l’un des systèmes les plus demandés, un fan est maintenant allé jusqu’à une série de maquettes – imaginant à quoi pourrait ressembler sa bibliothèque de jeux s’il recevait une annonce de NSO.

Le tweet suivant de YouTuber Reecee_yt illustre à quoi pourrait ressembler un écran de démarrage. Ensuite, il y a un aperçu des titres de lancement possibles, y compris Metroid Prime, Zelda et F-Zéro GX. Et les jeux « future release » tels que Doshin le géant et l’original Traversée d’animaux (vous savez, celui avec les jeux NES dedans). Et enfin, nous avons une capture d’écran de Paper Mario.

Titres de lancement… (Image : @Reecee_yt) Futures versions… (Image : @Reecee_yt) Image : @Reecee_yt

Aussi excitant que cela puisse paraître, en réalité, cela ne signifie pas nécessairement que Nintendo a l’intention d’apporter cette bibliothèque particulière de jeux à son service en ligne payant. Un certain nombre de réponses ont également mis en évidence les exigences de stockage des jeux GameCube. Un tweet, en particulier, mentionne comment les 20 jeux répertoriés pourraient potentiellement remplir le stockage interne.

@alexsoddlife “bien que ce soit génial, cela prendrait *beaucoup* d’espace. un disque gamecube non découpé prend environ 1,35 gigaoctets d’espace disque. le stockage interne du commutateur.”

Pourtant, cela n’a pas suffi à empêcher les fans d’imaginer de nouveaux concepts – comme une réédition de la célèbre manette sans fil WaveBird. Voici à quoi on pourrait ressembler emballé, avec l’aimable autorisation de l’artiste Baronduki :

Hé, Nintendo… si jamais vous décidez de mettre des jeux GameCube sur Nintendo Switch Online, j’adorerais vous voir sortir un WaveBird à ses côtés. 🥺👉👈 pic.twitter.com/6tLqjz3Z5T— Jakey 🐸 (@Baronduki) 27 septembre 2021

Les fans ont également déjà créé des “maquettes” de Game Boy, Game Color et Game Boy Advance pour Nintendo Switch Online.

Pensez-vous que nous verrons un jour des jeux GameCube apparaître sur un service comme NSO ? Êtes-vous enthousiasmé par les nouvelles collections ajoutées en octobre ? Laissez un commentaire ci-dessous.