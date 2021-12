Aléatoire: Domino’s essaie d’attirer de nouveaux travailleurs avec la chance de gagner un commutateur Nintendo

Quel savoureux combo. (Image : Nintendo / Polina Tankilevitch, Pexels)

Il n’y a pas beaucoup de choses meilleures dans la vie que les jeux et la pizza, et c’est exactement ce que la chaîne de pizza populaire Domino’s propose aux nouveaux employés en Australie.

Les avantages sont offerts à un nouveau travailleur chanceux dans le but d’amener plus de personnes à postuler à des emplois ; Le réseau d’information australien 9Now rapporte que les entreprises « font tout ce qu’elles peuvent » pour lutter contre une pénurie de main-d’œuvre à travers le pays et que Domino’s a à lui seul environ 7 000 emplois à pourvoir.

S’adressant à 9Now, David Burness de Domino’s a déclaré: « Nous proposons en fait à l’un de nos candidats retenus de gagner une Nintendo Switch et une pizza gratuite pendant un an, donc quelle que soit cette personne, elle sera très populaire auprès de leurs camarades. »

« La plupart d’entre eux seraient à temps partiel ou occasionnels à ce stade, mais nous avons un principe très fort de promotion interne », a-t-il déclaré.

Nous ne savons pas pour vous, mais un Switch et une pizza gratuite nous semblent plutôt bien. Nous n’avons aucune idée de la rémunération, des avantages réellement importants, de la sécurité d’emploi ou du niveau de respect et de soins apportés aux employés dans l’entreprise, mais bon – Switch et une pizza !

Si vous connaissez quelqu’un en Australie à la recherche d’un emploi, envoyez-le peut-être par ici. Mais n’oubliez pas d’examiner également certains de ces autres aspects du travail !