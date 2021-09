Aléatoire : Donkey Kong Blows ? Bien sûr, et tout est dû à Shigeru Miyamoto

Image : Nintendo

Dans un récent épisode du podcast Kiwi Talkz de Reece Reilly, l’ancien développeur de Retro Studios et concepteur principal sur Metroid Prime Mike Wikan a révélé quelques informations intéressantes sur son temps à travailler sur les propriétés Nintendo au studio basé à Austin. Cela comprenait une anecdote amusante impliquant la légende de Nintendo Shigeru Miyamoto alors qu’il jouait une première version de Donkey Kong Country Returns.

Lors d’une visite particulièrement mémorable pour jeter un premier coup d’œil au projet Wii, Miyamoto jouait avec DK d’une manière qui déconcertait les développeurs rétro qui couraient au coin et s’accroupissaient dans la poussière. Il n’est pas devenu évident ce qu’il faisait pendant un certain temps.

Voici une transcription de Wikan décrivant la scène (vous pouvez également consulter l’intégralité de l’interview archivée sur Youtube ci-dessous):

[Miyamoto] courait dans le coin avec DK – nous avions le package DK en cours d’exécution dès le début – et il soulevait un peu de poussière, il irait au coin et [mimes rummaging around in the dust]. Et il a fait ça pendant longtemps, environ 20 minutes. Et nous nous sommes dit ‘Qu’avons-nous fait de mal ? Que trouve-t-il ?’, vous savez.

Et il s’avère que… il regardait les effets des particules sur la poussière. il cherchait [and said] ‘Et si, quand tu faisais ça avec les commandes, DK explosait [blows] comme ça, créer de l’air sortant de sa bouche. Et nous étions comme ‘Quoi ?!’. Nous pensons « bien… » – certains membres de l’équipe y étaient réticents – mais nous nous disons « Bien sûr, nous pouvons le faire ».

La façon dont je l’ai pris était que, à l’époque, nous avions DK […] en se déplaçant dans la jungle, nous avions tout compris, c’était amusant de courir en tant que DK, de sauter et de faire ces choses, et il se sentait comme un protagoniste lourd et puissant dans le jeu à cet égard. Mais il manquait de fantaisie, il manquait ce sens ludique du personnage. Alors ce que Miyamoto-san recherchait […] était juste un petit élément de gameplay. Alors quand il souffle, son visage fait cette expression [makes a silly blowing expression], c’est vraiment idiot pour un gorille géant et fort.

[Miyamoto] avait son doigt sur le pouls immédiatement. Il savait ce qu’il voulait – il voulait un peu de saveur ajoutée à DK qui était un peu fantaisiste. Et ça a parfaitement fonctionné, c’était l’appel parfait.

Le fait que ce détail provienne de Miyamoto était connu d’une interview Iwata Asks, mais le moment exact et la manière dont il a été transmis à l’équipe de Retro est un joli souvenir et une belle encapsulation de l’effet de Miyamoto sur l’ajout d’un peu de ‘ la différence Nintendo” aux projets dans lesquels il est impliqué.

Si vous ne vous souvenez pas de cette étrange petite capacité introduite dans DKC Returns, vous pouvez découvrir l’action dans cette vidéo de gameplay. L’intégralité de l’interview du Wikan (ci-dessous) vaut également le détour.

Et la prochaine fois que quelqu’un vous dira que DK explose, vous devriez leur dire que c’est entièrement par dessein et que tout est de la faute de Shigeru Miyamoto.