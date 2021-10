Aléatoire : échauffez-vous pour Metroid Dread avec le livre d’aventure de la série officielle

Image : Devin Monnens / Base de données Metroid

Faire vos propres livres d’aventures était à la mode autrefois, du moins c’est ainsi que ce scribe se souvient de la fin des années 80 et du début des années 90. Avec rien d’autre qu’un texte descriptif, peut-être un petit nombre d’illustrations, un dé et une bonne imagination, vous vous lanceriez dans des voyages à travers le monde, tenteriez de gagner la ligue en tant que manager d’une équipe de football / football ou sauveriez la galaxie en tant que Samus Aran . Oui, au Japon, vous n’aviez pas besoin d’un jeu vidéo pour découvrir la série grâce à l’entrée Metroid dans la série Famicom Adventure Game Book – Metroid : Incursion zébésienne.

Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas au courant de cette histoire amusante de l’édition, Did You Know Gaming a produit un regard divertissant sur la façon dont le livre incorporait les mécanismes et les idées du jeu, et a même introduit des idées qui apparaîtraient dans les jeux des décennies plus tard – tropes de science-fiction assez standard, pour être juste, mais une coïncidence amusante.

Découvrez-le ci-dessous :

Plus particulièrement, grâce au travail remarquable de Devin Monnens (@deserthat), vous pouvez vivre le livre comme une aventure textuelle en ligne ; il fait des ajustements pour s’adapter au format, mais étant donné que le livre lui-même est à la fois extrêmement rare et en japonais, c’est la façon de l’essayer en anglais. Vous pouvez lui donner un tourbillon ici.

Une petite anecdote amusante alors que nous attendons avec impatience Terreur Metroid cette semaine, il suffit de faire un 4 pour battre Mother Brain…