Aléatoire: Ed Boon répond aux demandes de Mortal Kombat X Street Fighter

Image : Capcom

Plus tôt ce mois-ci, NetherRealm a annoncé qu’il en avait terminé avec Combat mortel 11 et se concentrait maintenant sur son prochain projet.

Quant à savoir ce qu’est le “prochain projet”, personne ne le sait vraiment, mais il y a eu une rumeur sur un jeu de combat de super-héros – similaire à Injustice. Le co-créateur de Mortal Kombat, Ed Boon, a également créé de nombreuses spéculations sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine en tweetant un sondage sur la série Capcom, combattant de rue:

Intéressant, la 3ème frappe semble avoir vraiment bien vieilli !! pic.twitter.com/PqcU4HnHOH – Ed Boon (@noobde) 21 juillet 2021

Bien sûr, de nombreux fans se sont demandé s’il pourrait y avoir un crossover potentiel Mortal Kombat x Street Fighter à l’avenir, et bien qu’il y ait toujours une possibilité, Boon a poursuivi avec un commentaire sur le fait que tout ce qu’il publie n’est pas nécessairement un indice, ou ” klue” dans le cas de Mortal Kombat :

Tous les tweets ne sont pas liés à quelque chose que nous faisons. Espérons que cela aide. 👍 https://t.co/DyjVf5p1CG— Ed Boon (@noobde) 21 juillet 2021

Il a ajouté que deux éditeurs différents ajoutent une couche de complexité et a déclaré que ce n’était pas aussi simple que “les gens le veulent, alors faites-le”. Il y a eu aussi des histoires dans le passé à propos de Capcom ne voulant apparemment pas associer ses propres personnages et IP avec le combattant occidental brutal et sanglant.

Yoshinori Ono de Street Fighter a partagé les détails suivants lors d’un événement en 2019 :

“Il est vrai qu’une proposition pour un personnage de Street Fighter dans Mortal Kombat a été rejetée par Capcom. Mais ce n’était pas moi personnellement ! Il y avait beaucoup de gens dans l’entreprise qui pensaient que ce n’était pas un bon ajustement pour nos personnages. J’ai rencontré Ed au jeu télévisé au Brésil et je lui en ai parlé personnellement. C’est donc vrai, mais je n’ai pas pris la décision !”

Aimeriez-vous voir un jour le crossover Mortal Kombat avec Street Fighter ? Que diriez-vous d’un autre jeu de super-héros de NetherRealms ? Et que pensez-vous de la prochaine série de combats emblématiques de Boon ? Laissez vos pensées ci-dessous.